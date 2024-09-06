Denizli\'de Change Operasyonu: 3 Tutuklama

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Denizli'de change araç operasyonunda yakalanan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, başta deprem bölgesinde hasar görmüş araçlar olmak üzere change işlemini sistemli şekilde yaptıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin incelemeleri sonucunda Denizli merkezli 9 farklı ilde piyasa değeri 8 milyon lira olduğu değerlendirilen 14 change araç bulundu.

El konulan araçların çalıntı, gümrük kaçağı ve yakalama ile hacizli araçlar olduğu tespit edildi.

Operasyonda yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen 5 şüpheli Denizli'deki ikametlerinde yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 1 milyon lira değerinde karşılıksız çek, 5 telefon, 8 motor bloğu, 52 numaratör, 2 hacizli araca ait plaka levhası ve tescil belgesi, tip etiketi ve 125 adet fişek ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklandı. Diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.