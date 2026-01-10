CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi Yarın Denizli'de... Bülent Nuri Çavuşoğlu: "Umudun Kapısının CHP Olduğu Çok Net Görülüyor"

Haber: Tenzile AŞÇI - Kamera: Özgür ŞENGÜL

(DENİZLİ) – Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Hukuk alanında yaşanan adaletsizlikleri, tutuksuz yargılanma hakkının ihlal edildiğini ve insanların malının, canının güvende olmadığına dair kaygılarını herkes hissediyor. Bu ortamda umudun kapısının CHP ve Sayın Genel Başkanımızın liderliği olduğu çok net görülüyor" dedi.

CHP, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 80'incisi yarın Denizli'de yapılacak.

Merkezefendi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atatürk Bilim Merkezi'nin açılışıyla birlikte gerçekleştirilecek miting öncesi Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

"Halkımızın inancı, Genel Başkanımıza güveni de tam"

Miting hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Yarın miting alanımız havanın her şartına rağmen dolu olacak ve herkesin bu konuda büyük bir özlemi var. Sayın Genel Başkanımızın gelmesi, şehrimize ayrı bir enerji, ayrı bir mutluluk kaynağı getirecek. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Genel Başkanımızı en iyi şekilde Denizli'de ağırlayacağız. Biz biliyoruz ki Sayın Genel Başkanımızın yolculuğunun sonunda adaletin, hukukun tesis edildiği, cumhurbaşkanı adayımızın artık cezaevinden çıkıp halkımızla beraber kucaklaşabildiği, ilerleyen süreçlerde asgari ücretle çalışanların, emeklilerin, tarımla uğraşanların, çiftçilerin de mutlu olduğu bir ülkeyi kuracağımıza inanıyoruz. Halkımızın da inancı, Genel Başkanımıza güveni de tam. Bu anlamda çok coşkulu bir miting olacağına inanıyoruz."

"Hizmette eşitliği sağlayan bir şehir inşa ettik"

Yerel seçimler sonrasında CHP'nin sosyal belediyecilik anlayışını kente yapmak için çalıştıklarını söyleyen Çavuşoğlu, çalışmalarının ardından CHP'nin halkta karşılığının arttığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart'ta Denizli halkıyla beraber bir yolculuğa çıktık. O günden bu yana da gerçekten halkımızla birlikte güzel bir yolculuğu sürdürüyoruz. Şehrin kaynaklarını, şehrin insanlarına harcama noktasında bunu Denizli'nin her kurumunda hayata geçirmiş durumdayız. Herkesin mutlu olabildiği bir şehir hayalimiz var. Çünkü biliyoruz ki üreten insanların şehri Denizli'yi yaratabilirsek herkesin mutlu olduğu bir şehir ortaya çıkar. Bu anlamdaki yolculuğumuzu her geçen gün büyütüyoruz. Denizli'de herkese, her kesime, kimin neye ihtiyacı varsa ona dokunuyoruz. Bu şehrin her renginin mutlu olabildiği bir yolculuğu birlikte sürdürüyoruz. Renkleri farklı olsa da hizmette eşitliği sağlayan bir şehir inşa ettik. Artık Denizli'de yüzü gülen insanların olduğu bir şehir var.

"Anketlerde de zaten çok iyi noktadayız"

Sokakta insanlar artık şunu söylüyor: Sosyal demokrat, ranta değil, insana göre yatırım yapan CHP'li belediyeciliği görünce, genel iktidarda da CHP olduğunda herkesin mutlu olabileceğini Denizli halkı görüyor. Bunu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Anketlerde de zaten çok iyi noktadayız. Hedefimiz, yarıdan fazlasının CHP'ye oy verdiği bir şehir değil sadece; buna inanmış, ikna olmuş bir Denizli yaratmak. Halkımız da buna inanmış durumda.

"Geleceğe umutla bakan insanların bir araya geldiği bir buluşma olacak"

Yarınki katılımla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Şehrin bu anlamda bir enerjisi var. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e büyük bir inanç var. Onunla birlikte Türkiye'de bir şeylerin değişmeye başladığını herkes çok net görüyor. Sosyal demokrat belediyeciliğin ne kadar başarılı olduğunu Türkiye'nin tamamı görüyor. Bunun ötesinde, hukuk alanında yaşanan adaletsizlikleri, tutuksuz yargılanma hakkının ihlal edildiğini ve insanların malının, canının güvende olmadığına dair kaygılarını herkes hissediyor. Bu ortamda umudun kapısının Cumhuriyet Halk Partisi ve Sayın Genel Başkanımızın liderliği olduğu çok net görülüyor. Bu nedenle yarınki miting çok coşkulu, heyecanlı ve geleceğe umutla bakan insanların bir araya geldiği bir buluşma olacak."