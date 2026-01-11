CHP'nin Denizli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" Mitingi... Vatandaşlar: "Artık Bir Değişim İstiyorum"

Haber: Berfin BAYSAN Kamera: Kerim UĞUR

(DENİZLİ) - CHP'nin Denizli'deki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan bir vatandaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarının tutuklu bulunmasına ilişkin, "Suçsuzlar içeride, suçlular dışarıda. Açık konuşuyorum, artık hiç kimseden korkmuyorum. Artık bir değişim istiyorum" dedi.

CHP, cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediyeye yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmasının ardından başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 80.'si bugün Denizli'de yapılıyor.

Mitinge dakikalar kala, yağışlı havaya rağmen vatandaşlar miting alanına akın etti. Miting öncesi vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu olmasından dolayı üzgün olduğunu belirten bir kadın, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz. Çok üzgünüm. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşur, ailesine kavuşur, bizlere kavuşur. Her gün dua ediyorum" diye konuştu.

Başka bir kadın da "Yağmur falan yağması önemli değil; bereketiyle geliyor. İnşallah yakında çıkacaklar" dedi.

67 yaşındaki emekli Namık İstanbullu, "En düşük emekli maaşına bin TL veriyorlar. Zaten bunu kabul etmiyoruz. Ben emekliyim, 28 bin TL maaş alıyorum. Aramızdaki fark 2022'de yüzde 108 iken şu anda yüzde 18'e düştü. Türkiye'de herkesi en düşük emekli maaşına doğru getiriyorlar. Bu, tüm Türkiye halklarının açlığa, sefalete ve yoksulluğa terk edilmesi demektir. Bu yağmurda 67 yaşımda bunun için buraya geldim. Bu inşallah değişecek, Tek tesellim bu" ifadesini kullandı.

"Özgür Bey'i sonuna kadar destekliyoruz"

74 yaşındaki Şinasi Uçar, "Bu yağmurda buraya geliyorsak bir amacımız ve isteğimiz var. İnsanlık için geliyoruz. Güzel günlerimiz olsun, güzel yarınlarımız olsun. Ona uğraşıyoruz. Bizim görevimiz bu yaşta. Gençlere de büyük bir görev düşüyor; onlar bizi takip etsin diyorum" dedi.

Bir vatandaş ise "Sayın Genel Başkanımız; bu bizim son kurtuluşumuz artık. Bundan sonra ne belediye seçimleri olur ne de genel seçimler olur. Milletin artık aklını başına alması lazım. Bu son umudumuz. Yoksa İran'a doğru gidiyoruz. Bu son seçimlerde yeniden bir kurtuluş savaşı vereceğiz. Özgür Bey'i de sonuna kadar destekliyoruz" diye konuştu.

Çocukları ve torunları için mitinge katıldığını belirten bir kadın, şunları söyledi:

"Ben bir şekilde bir şeyleri başardım ama şimdi yeni nesil için üzülüyorum. 2008'de SGK'nın değiştiği kanunla emeklilerin ücretleri çok düşük. Üniversite çocuk okutmak artık düşünemiyorum. Asgari ücretleri zaten düşünemiyorum. Umudumuz Özgür Özel. Suçsuzlar içeride, suçlular dışarıda. Açık konuşuyorum, artık hiç kimseden korkmuyorum; çoluğum çocuğum da var ama gerçekten bıktım ve yoruldum. Artık bir değişim istiyorum."

Meral İstanbullu, "Emekliler aç, gençler umutsuz, çocuklar sokaklarda tehlike altında, gazeteciler ve belediye başkanlarımız hapiste. Ben böyle bir ülkede yaşamayı kabul etmiyorum. Umudum var çünkü direncimden geliyor. Dirençliyim, umutluyum. Bir an önce serbest kalmaları gerekiyor. Boşu boşuna içerideler. Ben siyasi bir görüşü olmayan bir insandım ama artık siyasetin göbeğindeyim" ifadesini kullandı.

"Hak, hukuk, adalet istiyoruz"

Başka bir kadın ise "CHP'nin iktidara gelmesi için uğraşıyoruz. Hapisteki belediye başkanlarımızın bir an önce çıkmasını istiyoruz. Hak, hukuk, adalet istiyoruz" diye konuştu.

Özgür Özel'in mitinge katılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten bir kadın, "Artık Türkiye'nin değişim olacağına inanıyorum. Ekonomik durum çok kötü. Artık değişim şart" dedi.

Başka bir kadın da "Tam gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah iktidar değişir. Çocuklarımız ev kiralarını ödemiyor, okul taksitlerini ödeyemiyor, pazara giremiyor. Türkiye bitti. Artık değişmesi lazım. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. İnşallah güzel günler görürüz" şeklinde konuştu.