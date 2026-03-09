Denizli\'de Deprem Sonrası Hasar Tespiti

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Denizli'de meydana gelen deprem sonrası sanal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Geçmiş olsun Denizli. Buldan'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar gelen olumsuz bir durum olmamakla birlikte, olası ihbarlara göre İl Müdürlüğü ekiplerimiz hasar tespit çalışmalarına başlayacak" dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ: OLUMSUZ DURUM YOK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.

