Denizli\'de Dereye Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çameli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen derede sürüklenen kişi hayatını kaybetti.
Elmalı Mahallesi'nde yaşayan Bayram Kök (47), gece yürüdüğü sırada suyu yükselen Kanlıçay Deresi'ne düşerek akıntıya kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Kök'ün cesedi, olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Kirazlıyayla Mahallesi'nde bulundu.
Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
