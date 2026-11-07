Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı, 3 zanlı serbest kaldı

Denizli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 47 fişek, 8 kartuş, 8 sentetik ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 milyon 2 bin 335 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Zanlılardan 3'ü serbest bırakıldı, birine ise adli kontrol şartı uygulandı.