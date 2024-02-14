Denizli'de ev yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti, itfaiye aracı kaza yaptı - Son Dakika
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Denizli'de ev yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti, itfaiye aracı kaza yaptı

Denizli\'de ev yangınında yaşlı kadın hayatını kaybetti, itfaiye aracı kaza yaptı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde yaşanan ev yangınında 82 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Yangına itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, kadının cesedine ulaşıldı. Bu sırada Kale ilçesinden gelen bir itfaiye aracı dere yatağına devrildi ve 3 itfaiye personeli yaralandı. Sürücünün durumu ise ciddiyetini koruyor.

14.02.2024 15:31  Güncelleme: 15:43
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Denizli'nin Beyağaç ilçesinde evinde yangın çıkan 82 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Sazak Mahallesi'nde Ümmü Güden'in yalnız yaşadığı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, Ümmü Güden'in cesedine ulaşıldı.

???????Bu arada Kale ilçesinden bölgeye giden Yalçın Gökler'in kullandığı itfaiye aracının kontrolden çıkarak dere yatağına devrilmesi sonucu 3 itfaiye personeli yaralandı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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