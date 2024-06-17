Denizli'de Firari Hükümlü Bayram Ziyaretinde Yakalandı

Denizli'de 24 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, bayramlaşmaya gittiği yakınlarının yanında jandarma ekiplerince yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Sarayköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında 24 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'nün (45) şehir dışından ilçede yaşayan akrabalarının yanına bayramlaşmaya geleceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, firari hükümlüyü bayram ziyareti sırasında yakaladı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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