Denizli\'de Gökpınar Barajı\'nda bulunan erkek cesedi otopsi için morga kaldırıldı

Denizli'de Gökpınar Barajı'nda bulunan erkek cesedi otopsi için morga kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda erkek cesedi bulundu. Su kıyısında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi; ekiplerce çıkarılan ceset otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda erkek cesedi bulundu.
Su kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekiplerce denizden çıkarılan erkek cesedi, otopsi için Denizli Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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