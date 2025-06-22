Denizli'de Hakaret Eden Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanlığı, Denizli'de halk otobüsü içerisinde tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Denizli'de yaşanan ve bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin incelendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Halk otobüsü içerisinde iki kadın arasında meydana gelen olayda, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca; 'kasten yaralama, hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama' suçundan adli işlem yapılarak, tartıştığı tesettürlü kadına kıyafeti üzerinden hakaret eden şüpheli S. E. adlı şahıs gözaltına alınmıştır."