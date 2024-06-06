Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırı: 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırı: 7 şüpheli gözaltına alındı

Denizli\'de hastane bahçesinde silahlı saldırı: 7 şüpheli gözaltına alındı

Denizli Devlet Hastanesi bahçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanan O.Y.'nin kimlik bilgilerini tespit eden polis ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A.D'nin ifadesinde, O.Y. ile aralarında husumet bulunduğunu ve kendisine ateş edildiğini söylediği belirtildi.

06.06.2024 13:09
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Denizli'de, bir kişinin hastane bahçesinde silahla yaralanmasına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.Y. (28) adlı kişinin Denizli Devlet Hastanesi bahçesinde silahlı saldırı sonucu yaralanmasıyla ilgili 7 şüphelinin kimlik bilgilerini tespit etti.

Denizli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A.D, N.D, E.D, O.Ö, S.O, B.T. ve A.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

M.A.D'nin ifadesinde, O.Y. ile aralarında husumet bulunduğunu, hastane bahçesinde karşılaşınca kendisine ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

30 Mayıs'ta, otomobiliyle Denizli Devlet Hastanesi bahçesine gelen O.Y, silahla yaralanmıştı. Hastanede tedaviye alınan yaralı, takip edildiği için hastane bahçesine girdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırı: 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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