Denizli'de İki Firari Yakalandı

Denizli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 10 ay ve "silahlı yağma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası olan firarilerin yakalanması için çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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