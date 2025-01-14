Denizli\'de Kadınlar Zumba Etkinliğinde Buluştu

Güncel

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi spor kurslarında eğitim gören kadın kursiyerlerin katılımıyla Denizli Kayak Merkezi'nde zumba etkinliği düzenlendi. Karla kaplı doğada zumba yapan kursiyerlere, kayak merkezine gelenler de eşlik etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği spor kurslarına katılan kadınlar, Denizli Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen zumba etkinliğinde bir araya geldi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlikte kadınlar eğlenceli ve sağlıklı bir gün geçirdi. Etkinlik, DJ performansı eşliğinde gerçekleştirildi. Zumba etkinliğine katılan kadınlar ise bu organizasyondan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.