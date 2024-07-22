Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Merkez Efendi Mahallesi 1827. Sokak'ta plakasız motosiklette bulunan kar maskeli iki kişi, kaldırımda yürüyen Berat Berkin T'ye tabancayla ateş açtı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki bacağından yaralanan Berat Berkin T'yi, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Saldırı sonrası motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de Kaldırımda Silahlı Saldırı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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