Denizli'de Kaldırımda Silahlı Saldırı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Denizli'de Kaldırımda Silahlı Saldırı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı. Merkez Efendi Mahallesi'nde plakasız motosiklette bulunan kar maskeli iki kişi, kaldırımda yürüyen Berat Berkin T'ye tabancayla ateş açtı. Yaralanan T, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

22.07.2024 22:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Efendi Mahallesi 1827. Sokak'ta plakasız motosiklette bulunan kar maskeli iki kişi, kaldırımda yürüyen Berat Berkin T'ye tabancayla ateş açtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki bacağından yaralanan Berat Berkin T'yi, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Saldırı sonrası motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Merkezefendi, Denizli, Olay, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de Kaldırımda Silahlı Saldırı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:51 Çanakkale’deki deprem sonrası Naci Görür Marmara’ya dikkati çekti: En yakın orada olacak Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak
20:46 Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi Yoldan geçen polis müdahale etti Önemli buluşa imza atan bilim insanlarına saldırı girişimi! Yoldan geçen polis müdahale etti
17:36 Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ’’ötanazi’’ kelimesi çıkarılıyor Sokak köpeklerine yönelik düzenlemede ''ötanazi'' kelimesi çıkarılıyor
17:02 Kamala Harris’in dış politikadaki yaklaşımı Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir Kamala Harris'in dış politikadaki yaklaşımı! Seçilirse Netanyahu için işler değişebilir
21:21 Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret Emniyet harekete geçti Hz. Muhammed ve İslami değerlere hakaret! Emniyet harekete geçti
15:13 Avrupa’nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye’den çekiliyor Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor
15:09 Atatürk Anıtı’na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında Savunmalar akıllara durgunluk verdi Atatürk Anıtı'na saldıran dayı-yeğen hakim karşısında! Savunmalar akıllara durgunluk verdi
13:52 Mauro Icardi’ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı Mauro Icardi'ye özenen Okan Kurt, saçlarını boyattı
13:27 Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi Lille oldu
13:16 Erden Timur’u yok saymıştı Transferlerin geciktiği Galatasaray’da Dursun Özbek’e tepkiler çığ gibi Erden Timur'u yok saymıştı! Transferlerin geciktiği Galatasaray'da Dursun Özbek'e tepkiler çığ gibi
13:13 Trump’ın yeni rakibi Kamala Harris’e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı
13:11 Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu Ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki çocuğun cansız bedeni sulama kanalında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 22:32:35. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Kaldırımda Silahlı Saldırı: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement