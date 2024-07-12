Denizli'de Kamyonun Çarptığı 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Kamyonun Çarptığı 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, Ahmet N. idaresindeki kamyonun çarptığı bisikletteki 6 yaşındaki İsmail Emir Gökkaya hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Çocuğun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

12.07.2024 15:29
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kamyonun çarptığı bisikletteki 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ahmet N. idaresindeki 20 GJ 998 plakalı kamyon, Turan Mahallesi'nde bisiklet kullanan İsmail Emir Gökkaya'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın'da yaşayan? İsmail Emir Gökkaya'nın tatil için ailesiyle Sarayköy'e geldiği öğrenildi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Kamyonun Çarptığı 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Kamyonun Çarptığı 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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