Denizli'de Kamyonun Çarptığı 6 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, kamyonun çarptığı bisikletteki 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ahmet N. idaresindeki 20 GJ 998 plakalı kamyon, Turan Mahallesi'nde bisiklet kullanan İsmail Emir Gökkaya'ya çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen çocuğun cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın'da yaşayan? İsmail Emir Gökkaya'nın tatil için ailesiyle Sarayköy'e geldiği öğrenildi.???????