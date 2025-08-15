Denizli'de Kaza: 12 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ile dedesi yaralandı.
Damla Beykoz idaresindeki 19 AAF 613 plakalı otomobil, Başçeşme mevkisinde şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, araçtaki kızı Mina Beykoz (12) ile babası Recep Köle, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mina Beykoz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????
