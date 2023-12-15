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Denizli'de maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Denizli'de maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen krom madeni göçüğünde hayatını kaybeden maden işçisi Mustafa Karahan'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının katıldığı bir törenle defnedildi. Göçükte yaşamını yitiren diğer maden mühendisi Kadir Özer'in defin töreni ise henüz netleşmedi. Olayda yaralanan Rıfat Salman'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Denizli\'de maden göçüğünde hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı
15.12.2023 - 15:29,  Güncelleme: 15:34
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde krom madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden işçisi Mustafa Karahan, son yolculuğuna uğurlandı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edilen Mustafa Karahan'ın (38) cenazesi, Hisar Mahallesi mezarlığına getirildi.

Buradaki cenaze törenine Karahan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, İlçe Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ve İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek de katıldı.

Vali Coşkun ve beraberindekiler, merhum madencinin eşi Halime ve babası Nebi Karahan'a başsağlığı diledi.

Tören sırasında iki çocuk babası Karahan'ın 4 yaşındaki oğlu Nebi Karahan, babasını görmek isteyince psikososyal destek personeli ve teyzesi yardımıyla tabutun yanına getirildi. Nebi Karahan, namaz kılınıncaya kadar burada bekledi. Gözyaşı döken aile üyelerini, yakınları ve destek personeli teskin etmeye çalıştı.

Karahan'ın cenazesi, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Göçükte yaşamını yitiren maden mühendisi Kadir Özer'in (29) defin töreniyle ilgili programın henüz netleşmediği belirtildi.

Olayda yaralanan ve Acıpayam Devlet Hastanesinde tedavisi süren Rıfat Salman'ın (35) ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği, vardiya değişimi sonrası yaşandığı değerlendirilen göçükle ilgili bilirkişi heyetinin de incelemelerini sürdürdüğü ifade edildi.

Olay

Gece saatlerinde Karaismailler Mahallesi'nde bulunan krom madeni ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle oluşan göçükte mahsur kalan Rıfat Salman, AFAD, itfaiye ve maden çalışanları tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiş, Kadir Özer ve Mustafa Karahan'ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA
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