Denizli'de Midibüs Kazası: 1 Ölü, 32 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin midibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

Buldan ilçesindeki kazada yaralanan sürücü C.U. (49) tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sürücünün ilk ifadesinde, yaşanan kazadan dolayı üzüntülü olduğunu, sağanağın ardından yoldan çıkmaya başlayan aracın kontrolünü kaybetmemek için direndiğini ancak başaramadığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Güldane Altınova'nın (67) AK Parti Menderes Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Örgen'in annesi olduğu öğrenildi. Örgen'in de aynı kazada yaralandığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi.

Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.

C.U. (49) yönetimindeki 35 CEJ 948 plakalı günübirlik tura katılanları taşıyan midibüs, dün Bölmekaya Mahallesi yakınlarında şarampole devrilmiş, kazada Güldane Altınova (67) hayatını kaybetmiş, 32 kişi yaralanmıştı.

Araçtakilerin İzmir'den Denizli'ye günübirlik tur için geldikleri belirtilmişti.