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Denizli'de Motosiklet Kazası: Tarih Öğretmeni Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Motosiklet Kazası: Tarih Öğretmeni Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde, tarih öğretmeni Süleyman Çabuk'un kullandığı motosiklet, otomobille çarpıştı. Kazada Çabuk hayatını kaybetti. Çabuk'un motosikletini 12 gün önce satın aldığı ve balık tutmaktan dönerken kaza yaşandığı belirtildi.

Denizli\'de Motosiklet Kazası: Tarih Öğretmeni Hayatını Kaybetti
02.01.2024 - 16:16,
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DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü tarih öğretmeni Süleyman Çabuk (45), hayatını kaybetti. Çabuk'un motosikletini 12 gün önce satın aldığı, balık tutmaktan dönerken kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kızılcasöğüt Mahallesi Denizli Caddesi'nde meydana geldi. İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olan Süleyman Çabuk'un kullandığı 20 ADL 512 plakalı motosiklet, Denizli istikametine giderken tali yoldan caddeye kontrolsüz çıkan Çağla G. yönetimindeki 20 ABG 338 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Çabuk yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Çabuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü Çağla G. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Süleyman Çabuk'un cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası ailesi tarafından teslim alınarak Çal ilçesinin Develler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Motosikletini 12 gün önce satın aldığı öğrenilen Süleyman Çabuk'un, arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaktan dönerken kazanın yaşandığı bildirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Denizli'de Motosiklet Kazası: Tarih Öğretmeni Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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