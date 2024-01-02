Denizli\'nin Çivril ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Süleyman Çabuk (45) idaresindeki 20 ALD 512 plakalı motosiklet, Işıklı Mahallesi yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Savrularak yola düşen sürücü, ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olduğu öğrenilen Çabuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.???????