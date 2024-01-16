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Denizli Merkezefendi'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Denizli Merkezefendi'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan anne ve 2 çocuğu alevleri fark ederek binadan çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Denizli Merkezefendi\'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
16.01.2024 - 06:49,
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Değirmenönü Mahallesi Meserret Sokak'taki müstakil evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan anne ve 2 çocuğu alevleri fark ederek kısa sürede binadan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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