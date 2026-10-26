Denizli'de Narko-Rehber Projesi kapsamında 1655 kişiye seminer verildi - Son Dakika
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Denizli'de Narko-Rehber Projesi kapsamında 1655 kişiye seminer verildi

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Denizli\'de Narko-Rehber Projesi kapsamında 1655 kişiye seminer verildi
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Denizli'de Narko-Rehber Projesi kapsamında 10-23 Ekim'de düzenlenen seminerlerde bin 655 kişiye uyuşturucu bağımlılığı konusunda bilgilendirme yapıldı. Çalışmalarda toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesi amaçlandı.

Denizli'de Narko- Rehber Projesi kapsamında vatandaşlara uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele konusunda eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında 10-23 Ekim'de uyuşturucu bağımlılığı konusunda seminerler gerçekleştirdi.

Seminerlerde bin 655 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Çalışmalarda uyuşturucuyla mücadele konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA
DenizliRehberEğitimGüncelSon Dakika

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