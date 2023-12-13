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Denizli'de otomobil çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de otomobil çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Çelik (45), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi, Çelik'in öldüğünü belirledi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Denizli\'de otomobil çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
13.12.2023 - 17:35,
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DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Çelik (45), otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Denizli- Antalya kara yolunun Tavas Makası mevkisinde meydana geldi. Antalya istikametine giden Muhammet Yelpaze yönetimindeki 20 SU 152 plakalı otomobil, kara yolundan karşıya geçmeye çalışan Ayşe Çelik'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi, Çelik'in öldüğünü belirledi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesi sonrası Çelik'in cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Yelpaze, jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Denizli'de otomobil çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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