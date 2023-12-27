Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Muratdede Mahallesi 29 Ekim Bulvarı'nda, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BLD 264 plakalı otomobil, park halindeki 16 TR 950 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobildeki Büşra Eryürek'in (22) hayatını kaybettiğini belirledi.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Denizli'de otomobil kamyona çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika