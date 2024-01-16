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Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kuzeni ise yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan biri hastanede tedavi altına alındı.

Denizli\'de otomobil şarampole devrildi: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
16.01.2024 - 20:19,  Güncelleme: 20:20
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Denizli'nin Bozkurt ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kuzeni yaralandı.

Ali Eren Özdemir'in (15) kullandığı 20 AUU 61 plakalı otomobil, İnceler Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada sürücü Özdemir ile kuzeni M.T. (16) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çardak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özdemir yaşamını yitirdi, kuzeni M.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Denizli'de otomobil şarampole devrildi: 15 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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