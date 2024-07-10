Denizli'de Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bulunan bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda, hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İncelemeler ve araştırmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

10.07.2024 11:53
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sanayi bölgesinde bulunan bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çevredeki kameraların incelenmesi ve araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Hırsızlık anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin dışındaki iki şüpheliden birinin aracın kapısını açmaya çalışması, kapıyı açtıktan sonra araca girmesi ve bir süre sonra araçtan inmesi, ardından şüphelilerin olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Denizli'de Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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