Denizli'de Otomobilden Hırsızlık Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir otomobilden hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sanayi bölgesinde bulunan bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Çevredeki kameraların incelenmesi ve araştırmalar sonucu kimliği tespit edilen 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Hırsızlık anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin dışındaki iki şüpheliden birinin aracın kapısını açmaya çalışması, kapıyı açtıktan sonra araca girmesi ve bir süre sonra araçtan inmesi, ardından şüphelilerin olay yerinden uzaklaşması yer aldı.