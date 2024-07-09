Denizli'de parkta çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de parkta çıkan kavgada bir kişi tabancayla öldürüldü, 3 şüpheli tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir parkta çıkan kavgada tabancayla vurulan Osman Petem hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan H.G., R.G. ve H.K. tutuklandı.

09.07.2024 18:49
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta çıkan kavgada tabancayla bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki bir parkta çıkan kavgada Osman Petem'in (33) tabancayla vurularak hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan H.G. (27), R.G. (29), ve H.K'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Olay

Pamukkale ilçesinde 7 Temmuz'da bir parkta Osman Petem ile H.G, R.G, ve H.K. arasında çıkan kavgada tabancayla ağır yaralanan Petem, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili şüpheliler H.K, H.G. ve R.G. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Pamukkale, Denizli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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