Denizli\'de Polis Ekipleri Geç Kalan ve Kimliklerini Kaybeden Öğrencilere Yardım Etti

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Denizli'de Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sınavını geç kalan ve kimliklerini kaybeden öğrencilere polis ekipleri yardım etti.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte sınav öncesi kimliklerini kaybeden ya da unutan 4, sınava geç kalan 2 öğrenci Yunus polislerinden yardım istedi.

Yunus ekipleri, 4 öğrenciyi sınava girecekleri okullardan alarak İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne götürerek belge çıkarttırmalarına ve tekrar sınava girmelerine yardımcı oldu.

Ekipler, geç kalan 2 öğrenciyi de motosikletle sınav merkezine yetiştirdi.