Denizli'de Rüşvet Soruşturması: 12 Tutuklama
Denizli'de Rüşvet Soruşturması: 12 Tutuklama

18.05.2026 21:23
Merkezefendi Belediyesi'nde rüşvet ve ihaleye fesat soruşturmasında 12 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de Merkezefendi Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Emrah Karan'ın da bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Emrah Karan, E.A, M.K, S.G, O.Ç, S.Ç, M.M, T.D, Ö.A, Ü.V, G.K. ve A.S.V. tutuklanırken, Ö.V. hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararı uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda 13 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA

