Denizli\'de Sağanak Sonrası Köprü Hasarı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde etkili olan sağanak sonrası taşan çay 2 köprüde hasara neden oldu.

Sağanak nedeniyle Suçatı Mahallesi'ndeki Sarıkavak Çayı'nın debisi yükseldi.

Taşan su, Geriz ve Sarıkavak köprülerine zarar verdi.

Yolu kapanan mahallelere ulaşım, tali yollardan sağlanıyor.

Öte yandan belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.