Denizli\'de Sağanak ve Dolu: Su Baskınları

DENİZLİ'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle su baskınları yaşanırken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.

Denizli'de öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle su baskınları meydana geldi. Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'nde Denizli-Aydın kara yolu, taşkın nedeniyle trafiğe kapandı. Trafik akışı yan yollardan sağlanırken, polis ekipleri yolda önlem aldı. Öte yandan su baskınlarının yaşandığı bazı noktalarda sürücüler, araçlarıyla yolda kaldı. Belediye ekipleri, taşkınların yaşandığı noktalarda çalışma başlattı.