Denizli'de Satırla Saldıran Şüpheli Yakalandı

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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde satırla saldırdığı 2 kadını yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

Değirmenönü Mahallesi'nde madde bağımlısı olduğu iddia edilen ve satırla saldırdığı 2 kadını yaraladıktan sonra uzaklaşan E.P'nin (24) yakalanması için çalışma yürüten polis, şüphelinin Sarayköy ilçesinde olduğunu belirledi.

E.P. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Dün, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen E.P. para istemek için dayısı C.K'nin evine gitmiş, kapının açılmaması üzerine öfkelenerek çıktığı sokakta elindeki satırla önce park halindeki bir araca zarar vermiş, ardından sokakta yürüyen 2 kadını yaralamıştı.

Olay sonrası koşarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.