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Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Denizli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Denizli'de gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çivril ilçesinde belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Evlerde yapılan aramada 5 tabanca, 4 av tüfeği, 150 tarihi obje, 1 dedektör, 52 tabanca mermisi, 10 tabanca şarjörü ve 92 av tüfeği fişeği ele geçirildi. İki şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Denizli\'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
16.01.2024 - 09:39,
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Denizli'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı operasyonu kapsamında Çivril ilçesinde belirlediği iki ayrı adrese operasyon düzenledi.

Evlerde yapılan aramada 5 tabanca, 4 av tüfeği, 150 tarihi obje, 1 dedektör, 52 tabanca mermisi, 10 tabanca şarjörü, 92 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

İki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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