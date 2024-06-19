Denizli'de silahlı saldırı: Baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba yaralandı, oğlu hayatını kaybetti.
Gümüşçay Mahallesi'nde Emrah Görmez ve oğlu Muhammet Hüseyin Görmez (16), sokakta yürüdükleri sırada silahlı saldırıya uğradı.
Yaralanan baba ve oğlu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, ancak Muhammet Hüseyin Görmez kurtarılamadı.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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