Denizli\'de Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenen Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

AK Parti Milletvekili Şimşek, Malazgirt'te Kadınlar Günü'nü kutladı

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Malazgirt ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) ziyaret ettiği kadınların gününü kutladı. Şimşek, yaptığı konuşmada, Kadınlar Günü'nün inançları gereği bir gün değil her gün olduğunu belirtti ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için hükümetin ve partinin gayret gösterdiğini ifade etti. Şimşek, konuşmanın ardından kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.