Denizli'de tanker yangınında yaralanan istasyon çalışanı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Denizli'de tanker yangınında yaralanan istasyon çalışanı hastaneye kaldırıldı

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Denizli\'de tanker yangınında yaralanan istasyon çalışanı hastaneye kaldırıldı
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Denizli Pamukkale'deki istasyonda yakıt boşaltılan tankerde çıkan yangında bir tanker tamamen yandı, yanındaki tankerin kupası zarar gördü. Yaralanan istasyon çalışanı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı; hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi, soruşturma sürüyor.

İSTASYON ÇALIŞANI YARALANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, yakıt boşaltılan tankerde parlamayla birlikte çıkan ve bir tankerin tamamen yandığı, yanındaki tankerin ise kupasının zarar gördüğü yangına ilişkin detaylar ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre, akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet C.'nin benzin boşaltımı sırasında elindeki vanayı beton zemine düşürdüğü ve bu esnada çıkan kıvılcım nedeniyle yangının çıktığının değerlendirildiği öğrenildi. Ayrıca, istasyon çalışanı Mehmet C.'nin vücudunda ise yanıklar oluştuğu bildirildi. Sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan çalışanın hayati tehlikesinin olmadığı ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

Kaynak: DHA
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