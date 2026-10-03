Denizli\'de tanker yangınında yaralanan istasyon çalışanı hastaneye kaldırıldı

İSTASYON ÇALIŞANI YARALANDI

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, yakıt boşaltılan tankerde parlamayla birlikte çıkan ve bir tankerin tamamen yandığı, yanındaki tankerin ise kupasının zarar gördüğü yangına ilişkin detaylar ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre, akaryakıt istasyonunda çalışan Mehmet C.'nin benzin boşaltımı sırasında elindeki vanayı beton zemine düşürdüğü ve bu esnada çıkan kıvılcım nedeniyle yangının çıktığının değerlendirildiği öğrenildi. Ayrıca, istasyon çalışanı Mehmet C.'nin vücudunda ise yanıklar oluştuğu bildirildi. Sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan çalışanın hayati tehlikesinin olmadığı ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,