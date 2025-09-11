Acıpayam'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
11.09.2025 23:49
Acıpayam'da hafif ticari araca çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, yolda bekleme yapan hafif ticari araca çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Denizli'de feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Acıpayam ilçesinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, Kumafşarı Mahallesi yakınlarında yolda bekleme yapan V.K. yönetimindeki hafif ticari araca arkadan çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 5 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan K.Ö. (58) hayatını kaybetti, araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

