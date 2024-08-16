Denizli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Uçuruma Yuvarlanan Otomobilde 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Adnan Tekeci'nin kullandığı otomobil uçuruma yuvarlandı ve araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada, sürücü Adnan Tekeci, eşi Hatice Tekeci, kayınpederi Osman Nalçacı ve kayınvalidesi Kerime Nalçacı hayatını kaybetti.

16.08.2024 14:17
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Denizli'nin Çal ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.

Adnan Tekeci (63) idaresindeki 20 NF 305 plakalı otomobil, Sakızcılar Mahallesi Darı Deresi mevkisinde virajı alamayarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle ekipler otomobile ulaşmakta zorluk çekti. Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri halatla otomobilin bulunduğu yere ulaştı.

Ekipler, kaza sırasında araçtan savrulan sürücü ile eşi Hatice Tekeci (59), kayınpederi Osman Nalçacı (80) ve kayınvalidesi Kerime Nalçacı'nın (75) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Lokantaya gidiyorlardı

Cenazeler 5 saat süren çalışmanın ardından halat ve sedye kullanılarak uçurumdan çıkarıldı. Cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Hançalar Mahallesi'nde yaşayan aile üyelerinin, lokantaya gittikleri sırada kaza geçirdikleri öğrenildi.

Kaynak: AA

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