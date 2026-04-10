Denizli'de Unutulmaz Türküler Derlendi

10.04.2026 13:34
Denizli'de güzel sanatlar lisesi öğrencileri, yürüttükleri saha çalışmasıyla kentin unutulmaya yüz tutmuş 15 özgün türküsünü derleyerek kayıt altına aldı.

Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Anadolu'nun özü, güzel sanatların sözü" projesi kapsamında hazırladıkları çalışmayı Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde tanıttı.

Kentin ilçe ve mahallelerini gezerek gün yüzüne çıkmamış eserleri derleyen öğrenciler, türküleri resim ve tiyatro gösterileriyle de zenginleştirdi.

Okulun müzik bölüm başkanı ve proje koordinatörü Hüseyin Kabakçı, derlenen türkülerin kentin kültürel hafızasını ve ruhunu yansıttığını kaydetti.

Çalışmanın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda köklerden beslenen bir anlayışın yansıması olduğunu ifade eden Kabakçı, projeyle öğrencilerin kültürel açıdan donanımlı yetişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi.

Derlenen eserlerin 14 Nisan Salı günü saat 20.00'de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA

