Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 329 Gram Ele Geçirildi

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Denizli'de, midesinde kapsüller halindeki 1 kilo 329 gram uyuşturucu ve uyarıcıyla yakalanan yabancı uyruklu şüpheli ve suç ortağı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan Çardak Havalimanı'na gelen bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı.

İran'dan yurda gelen söz konusu yolcu, havalimanı çıkışında buluştuğu yine yabancı uyruklu olan suç ortağı arkadaşıyla gözaltına alındı.

Üzerlerinde ve valizlerinde uyuşturucuya rastlanılmayan İran uyruklu 2 şüpheli, iç beden muayenesi için hastaneye götürüldü.

Muayene ve röntgeni çekilen şüphelilerden birinin kapsül haline getirilen uyuşturucu ve uyarıcıları yuttuğu tespit edildi.

Denizli Devlet Hastanesi'nde 5 gün gözlem altında tutulan bu zanlının midesinden sentetik uyuşturucu, sentetik uyarıcı, uyuşturucu hap ve Afyon sakızından oluşan, 219 kapsül halinde toplam 1 kilo 329 gram uyuşturucu ve uyarıcı çıkartıldı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.