Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

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Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları hafif ticari araçta narkotik köpeği ile arama yaptı.

Aramalarda 8 parça halinde 40 bin 200 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.