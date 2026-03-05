Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama - Son Dakika
Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Denizli'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama
05.03.2026 15:48
Denizli'de düzenlenen operasyonda 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 bin 445 uyuşturucu hap, 1 kilo 162 gram sentetik uyuşturucu, 13 bin 160 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 525 gram esrar, 78 gram skunk, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 5 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Denizli, Güncel, Son Dakika

