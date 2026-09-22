Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontrolde

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı, 1'i adli kontroldeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Pamukkale ve Merkezefendi'deki baskınlarda 1604 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu ve 89 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 35 parça 1604 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 9 parça 16,5 gram sentetik uyuşturucu, 89 uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, biri hakkında adli kontrol kararı uygulandı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?