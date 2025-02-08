Denizli'de Uyuşturucu Üretimi İhtimali

Denizli'de evde uyuşturucu ürettiği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki evinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüphelinin evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada oda içine kurulan serada Hint keneviri yetiştirme düzeneği tespit edildi. Evde saksılara ekili halde 8 Hint keneviri, hava temizleme ünitesi, vantilatör, çeşitli cihazlar, sıvı gübre ve Hint keneviri tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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