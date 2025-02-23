Denizli'de Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Denizli'nin Güney ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yağcılar Mahallesi'nde Ayşe Çetinsarı'ya (83) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güney İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.