Denizli'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hastanede hayatını kaybetti.
B.A. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, gece saatlerinde Yumrutaş Mahallesi Bangraz mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman Ak'a çarptı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Ak, ambulansla kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
