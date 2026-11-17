Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde, AK Parti’den seçilen eski Başkan Osman Zolan döneminde görev yapan isimlere yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Belediye, gözaltına alınan personeline ilişkin açıklama yaptı.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sabahın erken saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2011-2024 yılları arasında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Osman Zolan’ın başdanışmanı Mehmet Çağrı Sebzeci’nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Eski Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan (sağda) ve Başdanışmanı Mehmet Çağrı Sebzeci (solda)

ESKİ DAİRE BAŞKANLARI DA GÖZALTINDA

Edinilen bilgilere göre, gözaltına alınanlar arasında Zolan’ın başkanlığı döneminde Denizli Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan daire başkanları ve belediye personeli de bulunuyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Denizli Büyükşehir Belediyesi, operasyona ilişkin basına ve kamuoyuna yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, gözaltına alınanlar arasında Ş.D., Y.B., Ö.A., K.Ç., E.Ü., M.S.S., A.Ş. ve N.K. baş harfli personelin bulunduğu belirtildi. Sürecin belediyenin hukuk birimi tarafından takip edildiği ifade edildi.

“GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA” İDDİASI

Yerel basında yer alan bilgilere göre, operasyonun “görevi kötüye kullanma” ve “kamu malına zarar verme” iddiaları kapsamında gerçekleştirildiği öne sürüldü. Soruşturmanın içeriğine ve şüphelilere yöneltilen suçlamalara ilişkin Başsavcılıktan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.