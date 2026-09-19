Denizli Kale\'de 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Kaymakam İbrahim Gökçe konuştu

Denizli Kale'de 19 Eylül Gaziler Günü töreninde Kaymakam İbrahim Gökçe konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Kale ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesinde tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu; Kaymakam İbrahim Gökçe konuşma yaptı, törene gaziler ve protokol üyeleri katıldı.
Denizli'nin Kale ilçesinde, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı bahçesindeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kale Kaymakamı İbrahim Gökçe, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.
Törene, Garnizon Komutanı Üsteğmen Kemal Yıldırım, Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla, İlçe Emniyet Amiri Anıl İlbeyli, Gaziler Derneği Kale İlçe Temsilcisi Ali Gök ile gaziler ve protokol üyeleri katıldı.
Kaynak: AA
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