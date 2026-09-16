Denizli Merkezefendi\'de apartman yangınında 2 kişi dumandan etkilendi

Denizli Merkezefendi'de apartman yangınında 2 kişi dumandan etkilendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki 7 katlı apartmanın 5. katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Lozan Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 5. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, apartmanda yaşayan 2 kişi dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenenler, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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