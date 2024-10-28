Denizli Orman Yangınına Hava Desteği İhtiyacı - Son Dakika
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Denizli Orman Yangınına Hava Desteği İhtiyacı

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TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'deki orman yangını için gece görüşlü helikopter talep etti.

28.10.2024 12:52
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(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de 24 Ekim'de başlayan ve devam eden orman yangınına ilişkin, "Gece görüşlü bir yangın söndürme hava desteği sağlanmadığı sürece  gün boyunca hayatını riske atarak yangına müdahale eden vatandaşlarımızın bütün emekleri boşa gidiyor. Çünkü gece boyunca da yangın devam ediyor. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum: gece görüşlü helikopter gelmeli. Dört ya da yedi helikopter, fark etmez, daha fazla sayıda helikopter gelmeli" dedi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Biçer Karaca, Denizli'nin Başkarcı Dağı'nda dört gündür devam eden orman yangının olduğu bölgeye gitti. Biçer Karaca, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Yol açma çalışmaları devam ediyor. Vatandaşların iddiasına göre dört, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) iddiasına göre yedi helikopterden bahsediliyor müdahalede. Gün boyunca bu müdahale gerçekleşiyor, gönüllüler müdahaleye eşlik ediyor gidebildikleri yere kadar. Ancak gece görüşlü bir yangın söndürme hava desteği sağlanmadığı sürece  gün boyunca hayatını riske atarak yangına müdahale eden vatandaşlarımızın bütün emekleri boşa gidiyor. Çünkü gece boyunca da yangın devam ediyor. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum: gece görüşlü helikopter gelmeli. Dört ya da yedi helikopter, fark etmez, daha fazla sayıda helikopter gelmeli. Beş gündür kontrol altına alınamayan bir yangın var. Yerleşim yerleri duman ve is altında, insanlar nefes alamaz hale geldi.

Yangının aşağıya doğru inmesi bekleniyor. Hava desteğinin daha da fazla sağlanması, hele hele gece görüşlü yangın söndürme araçlarıyla havadan müdahaleye devam edilmesi zorunludur. Tüm yetkililere, Denizli'nin sesini duyun, Denizlili vatandaşların sesini duyun, Denizli'de beş gündür yangın var, Denizli yanıyor diyorum.

" Çamlık'taki yangın söndürme helikopteri neden havalanmadı?"

Denizli Orman Müdürlüğü'nün Çamlık'taki yangın söndürme helikopteri havalanmadı. Neden havalanmadığını yetkililere soruyorum. Saat 14.00-14.20 arasında çıkan yangın, o anda helikopter havalansa ve bir kez su bıraksaydı, bugün bu boyutlara gelmeyecekti. Bunun sorumlusu kim? O helikopter neden havalanmıyor, o helikopter iki saat boyunca neden yangına müdahale edemedi? Bunun sorumlusu kim ise bunun hesabını vermek zorunda. Karcı Dağı Denizli'nin su kaynağıdır."

Denizli Orman Yangınına Hava Desteği İhtiyacı
Kaynak: ANKA

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